Как защитить собственные интересы и улучшить шансы на поиски хорошей работы с достойным окладом? Ответить на эти вопросы несложно – необходимо воспользоваться нашими услугами и купить диплом в любом городе России.

В среде российских предпринимателей все более явной становится тенденция нанимать в штат сотрудников только соискателей с дипломом. Если ранее считалось лучше взять на должность опытного кандидата, пусть и без подтверждения об окончании института, то теперь шансы на устройство у лиц с «корочкой» растут. В большинстве случаев профессионалам не предоставляют возможности даже проявить знания. Престижные организации допускают до собеседования только дипломированных претендентов.

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Сколько стоит диплом

Стоимость зависит от качества бланков и срочности выполнения. Наши расценки вполне доступны, в чем предлагаем убедиться покупателям самостоятельно. Средняя стоимость образовательных бумаг, изготовленных на бланках ГОЗНАК, находится в диапазоне 17-20 тысяч рублей. На сумму влияет, нужен клиенту красный диплом или обычный, выбрал он документ об окончании ПТУ или доктора наук.

Если провести несложный сравнительный анализ между ценой купленного документа и величиной тех затрат, которые несет студент очной формы обучения в Вузе, можно заметить – разница составляет десятки раз. За шесть лет учебы приходится заплатить сотни тысяч рублей, а еще нужно все это время питаться и одеваться, нести транспортные расходы и покупать канцтовары. Покупка готового диплома обходится дешевле, ведь его цена его равна одной заработной плате за месяц, а изготовление занимает пару дней.

Также в большинстве учебных заведений используются устаревшие программы обучения, и студентам на первых курсах дают много теоретических знаний, напрямую не связанных с выбранной профессией. Учеба растягивается на несколько лет вместо того, чтобы дать нужную информацию и за кратчайшие сроки подготовить молодого специалиста. Так для чего впустую расходовать столько денег, сил и времени, если можно купить диплом?

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